Çorum Şehir Stadı’nda oynanan ve 3-3 biten Ahlatcı Çorum FK-Esenler Erokspor maçı, iki takım adına da bu sezon en çok gol atılan karşılaşma olarak kayıtlara geçti.

Ahlatcı Çorum FK’nın bu sezon ligde en gollü maçları Ankara Keçiörengücü ile oynadığı karşılaşmalar oldu. 2 maçta da 5’er gol atılırken, Çorum temsilcisi Ankara’da olduğu gibi sahasında da 3-2 kazandı. 3-3 biten ve 6 golün atıldığı Esenler Erokspor maçı, Ahlatcı Çorum FK’nın bu sezon ligdeki en gollü maçı oldu. Çorum temsilcisinin Erzincanspor’la oynadığı Ziraat Türkiye Kupası 5.Eleme Turu maçında ise tam 10 gol atılmıştı. Erzincan’da oynanan maçı Ahlatcı Çorum FK 6-4 kazanmıştı.

Öte yandan, 3-3 biten maç Esenler Erokspor’un da bu sezonki en gollü maçı oldu. İstanbul temsilcisinin bu sezon maçlarında en fazla 4 gol atılmıştı.