Ankara Sanayi Odası’nın 2012’de yaptığı bir araştırmada çok ilginç ihracat-ithalat kıyaslamaları yer alıyor. İşte bunlardan birkaçı:

-Her yıl 432 ton demir satıp, 1 ton ilaç alıyoruz.

-670 tır demir satıp, 1 tır cep telefonu alıyoruz.

-582 tır un satıp, 1 tır ilaç alıyoruz.

-2088 tır krom cevheri satıp, 1 tır aşı alıyoruz.

-25 tır mermer satıp 1 adet tomografi cihazı alıyoruz.

-2612 tır çimento satıp 1 tır bilgisayar alıyoruz.

-5,6 ton buğday satıp, 1 kilo uçak yedek parçası alıyoruz.

-3,4 ton domates satıp, 7 kilo domates tohumu alıyoruz.

-Yaklaşık 14.250 kg patlıcan satıp, 1 kg patlıcan tohumu alıyoruz.

Dünya genelinde bu tehlikeli ve artan eşitsizliğin bilimsel ve kolay anlaşılır açıklaması ve aynı zamanda da bazı çözüm önerileri ise ne büyük tesadüf ki, kapitalizmin başkenti ABD’den geliyor. Columbia Üniversitesinin Nobel ödüllü ekonomisti Joseph Stiglitz’in kitabından birkaç alıntı yapalım:

MERHABA… BEN KAPİTALİZMİM!

•Benim ürettiğim Barbie bebeklerle büyüttüğünüz kızlarınız, şimdi sizden estetik yaptırmak için para istiyorlar diye neden şaşırıyorsunuz?

•Ortalama bir insanın günde 5,5 saat TV izlediği, kitap okumadığı, sanata ve sanatkâra hor baktığı bir toplum yarattığımın farkında mısınız?

•Elbette bütün kapitalistler birer “aziz” gibi görünecekler. Tıpkı Bill Gates gibi; 150 milyon dolarlık 66.000 m2 bir evde yaşayan bir aziz!

•Her yıl 20 milyon çocuk açlıktan ölürken ve 1,4 milyar aç insan varken, 600 milyon obez koşu bandının üstünde fazla yağlarını eritmek için ter döküyor.

•Kahve üreten bir çiftçinin, lüks bir yerde bir bardak kahve içebilmesi için 3 gün çalışması gerek!

•Uzak Doğu’da 6-12 yaş arası kızlar 200 dolar gibi komik paralarla seks kölesi olarak satılıyorlar.

•Dünyanın en büyük yalanı olan “SERBEST PİYASA EKONOMİSİ” ni size ben yutturdum.

•Amerikalıların % 24’ü milyarder olmaları için ailelerini reddetmeleri gerekecekse, hiç düşünmeden yapabileceklerini söylüyorlar.

•Kadınlara sesleniyorum! Lütfen iç çamaşırı üreticisi Victoria’s Secret’a koşun. Koşun ki avuç içi kadar çamaşıra 80 dolar verince kendinizi çok mutlu hissedin!

•15 yaşındaki bir çocuğun ipad alabilmek için böbreğini sattığını duyunca zevkten dört köşe oldum!

•Afrika’dan her sene 8,5 milyar dolar değerinde yani tüm kıtanın açlık sorununu çözmeye yetecek kadar pırlanta çıkıyor. Dünyadaki altın rezervlerinin % 90’ı yine Afrika’da ama dünyada sadece 4 tane Afrikalı milyarder var.

•Hindistan’da 1 milyon kişi günde yalnızca 1,2 dolar kazanarak sizlere o güzelim pırlantaları üretiyorlar.

•Tüm dünyayı sarışın kadınların daha güzel olduğuna inandırdığım için Asya kıtasında 300 milyon kadın, beyazlatıcı sabun satın alarak kullanıyor.

•Siz hangi tanrıdan bahsediyorsunuz? Müslümanlar, 5 yıldızlı Kâbe manzaralı otellerinde ibadet ederken, Hıristiyanlar Noel’i sadece alışveriş ve eğlenmek için kutluyor. Aslında TEK BİR TANRI VAR, O DA BENİM! (Yani kapitalizm)

•ABD’de 7 milyon insanın evsiz olduğundan kimsenin haberi yok. Çünkü TV’de gördüğünüz Amerikalıların hepsi havuzlu villalarda yaşıyorlar.

•Kadınları dolapları tıka basa dolu olduğu halde giyecek hiçbir şeyleri olmadığına inandırdım. Ve siz aynı tişörtü haftada iki kez giymeye utanır oldunuz.

•Dünya nüfusunun %50’si dünya kaynaklarının %1’ine sahipken, dünya nüfusunun %1’i ise bu kaynakların %50’sine sahip.

•İşin en komik tarafı ise, çevrenizdeki bağımlılara acırken, aslında kendinizin de bir bağımlı olduğunuzu bir türlü anlayamamış olmanız!

SİZİ GİDİ ZAVALLI TÜKETİM BAĞIMLILARI SİZİ..!

DÜŞÜNEN SÖZLER:

•Eğer ihtiyacın olmayan şeyleri satın alırsan, bir gün ihtiyacın olanları satmak zorunda kalırsın. WARREN BUFFETT

•Banka, güneşli havada size şemsiye verir, yağmur yağınca geri ister. MARK TWAİN

•Öküz, çektiği yükü değil, torbasına konacak yemi düşünür; onun için öküzdür. İZLANDA ATASÖZÜ

•İnsan mı paraya bağlı, para mı insana bağlı? Bu, insana bağlı. ÖZDEMİR ASAF

•Para her şeyi yapar diyen adam, para için her şeyi yapan adamdır. BENJAMİN FRANKLİN

•Parayı tanrınız yaparsanız, şeytan gibi başınıza bela olur. HENRY FİELDİNG

•Paraya tapanlar deniz suyu içenlere benzer. İçtikçe susuzlukları artar. MUHYİDDİN İBN-İ ARABİ

•Bazı insanlar çok fakir, düşünsenize sadece paraları var. YILMAZ GÜNEY

Bir toplum üretmek isterse, Köy Enstitüsü kurar. Üretmeden tüketmek istiyorsa AVM kurar. ÜSTÜN DÖKMEN