Yıldız Orman Ürünleri firması sahibi Cemal Bal, 2024 yılı YAZ KAMPANYASI’nın başladığını belirterek, 4.700 liradan başlayan fiyatlarla zengin çelik kapı çeşitlerini ve günümüzün gözde modellerini satışa sunduklarını söyledi.

İç mekân kapılarında, mebran kapı, melamin kapı, variodoor kapı model ve çeşitlerinin stoklu olduğunu, dolayısıyla 15-20 üretim beklemeye gerek kalmadığını belirten Cemal Bal, daha sonra şu bilgileri verdi:

“Çorum’da hızlı çözümün tek adresi olmaya devam ediyoruz. Stoklu modellerimizi görmeniz için sizleri de showroom mağazamıza bekliyoruz.”

“Parkede büyük kampanyamız var. 15 yıl parke garantisi, süresiz işçilik garantisi, ücretsiz keşif, ücretsiz teknik servis hizmeti vermeye de devam ediyoruz. Bayisi olduğumuz bazı markalar şunlar: Çamsan, Vario, Terra, Floorpan, Hermany, AGT ve diğer tüm markalar…

“Uzman montaj ekibimizle, sizlerin de evlerinize, işyerlerinize, mağazalarınıza, ofislerinize, zengin markalar ve renk çeşitleri ile hizmet vermeye hazırız. Zemin kaplama denince akla gelen öncü ve tek firma olarak tüm müşterilerimizi bekliyoruz.

“Haftanın 7 günü hizmet vermekteyiz. Sabah 07.30’dan akşam saat 20.00’ye kadar açığız.