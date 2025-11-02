Meme Kanseri Farkındalık Ayı etkinlikleri kapsamında, Hitit Üniversitesi Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde “Kanserde Erken Teşhis Hayat Kurtarır” temalı bir farkındalık etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte uzman hekimler tarafından erken tanının önemi vurgulandı. Hastanede yapılan etkinliğin açılış konuşmalarını İl Sağlık Müdürlüğü adına Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Hüseyin Göksal, Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Yağan ve Hastane Başhekimi Doç. Dr. Muhammed Gömeç yaptı.

Programda, uzman hekimler tarafından meme kanseri tarama hizmetleri, erken tanının yaşam sürecine etkisi, cerrahi tedavi yaklaşımları ve radyolojik görüntüleme yöntemleri gibi konularda katılımcılara yönelik bilgilendirici sunumlar gerçekleştirildi.

Etkinlik sonunda katılımcıların soruları yanıtlanarak erken tanı, tarama programları ve tedavi süreçlerine ilişkin merak edilen konulara açıklık getirildi. Yetkililer, erken tanının hayat kurtardığını bir kez daha vurgulayarak, kadınların düzenli taramalarını yaptırmalarının sağlıklı bir gelecek için en önemli adım olduğunu belirtti.

Muhabir: Haber Merkezi