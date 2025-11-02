Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, Alaca Belediye Başkanı Şerif Arslan’ın daveti üzerine, merhum Selin Şahin adına hayata geçirilen sosyal tesislerde düzenlenen programa katıldı.

Programa, Mamak Belediye Başkanı Veli Gündüz Şahin, CHP Alaca İlçe Başkanı Adem Şahin ile İl Genel Meclis Üyeleri Veli Uysal, Ümit Er ve Ömer Boyraz da katılım sağladı.

Ziyaret sırasında, Milletvekili Tahtasız ve beraberindekiler, Şerif Arslan ile tesisin işleyişi ve sosyal amaçlı faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Tahtasız, nazik daveti ve misafirperverliği için Başkan Arslan’a ve sosyal tesis ekibine teşekkür ederek, “Merhum Selin Şahin kızımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.” ifadelerini kullandı.

Tahtasız, bu tür sosyal yatırımların toplumda birlik ve dayanışma duygusunu güçlendirdiğini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.

