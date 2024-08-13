Kanser Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışmayı Derneği tarafından Velipaşa Hanı yanındaki eski Hakkı Bilal Mağazası’nda geliri kanser hastaları yararına kullanılmak üzere düzenlenen kermes açıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği kermesin üç gün süre ile açık olacağı belirtildi.

KAN-DER Başkanı Hülya Karabıyık kermesteki ürünlerin hepsinin el işi olduğunu belirterek tüm Çorumluları kermese davet etti. Kermeste tatlılar, hamur işleri gibi yemeklerin de satışının yapılacağını söyleyen Karabıyık, derneğin kuruluşundan bugüne kadar kanser hastaları için mücadele ettiklerini, bu süreçte kendisinin de kansere yakalandığını ve halen tedavisinin devam ettiğini, hastalık sürecinde de yola devam kararı aldığını sözlerine ekledi.

“Bakışını Değiştir Hayata Gülümse Projesi” kapsamında KAN-DER bünyesinde atölye kurulduğunu hatırlatan Halk Eğitim Merkezi El Sanatları Öğretmeni Ezgi Hoşgör de atölyede gönüllüler ve hastalarla birlikte üretilen ürünlerin kermeste satıldığını dile getirdi.