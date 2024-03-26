Demokrat Parti Çorum Belediye Meclis Üyeliği 1. Sıra Adayı Ahmet Damar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Çorum konuşmasını yapacağı Kadeş Barış Meydanı’nda alanın büyük ölçüde daraltıldığını, buna rağmen alanın doldurulamadığını belirterek, Erdoğan’ın Çorumlulara vaatlerinin de yıllardır alışılmış vaatler olduğunu söyledi.

Erdoğan’ın “hızlı tren” projesinin hayata geçirileceğini bir kez daha tekrarladığını, ancak ihalesi konusunda somut bir tarih vermediğini vurgulayan Ahmet Damar, “AKP yıllardır Çorum’u çantada keklik gördüğü için bir şey verme gereğini duymuyor. Çorum’a hızlı tren gelecek klişesi onlarca yıldır eskidi artık. Şu kadar yatırım yaptık diye devletin olağan yatırımları sayılıyor. Savunma sanayi örneğinde olduğu gibi özel sektörün yatırımları da olmasa, neredeyse Çorum’a çivi çakılmıyor diyeceğiz.” ifadesini kullandı.

Emeklinin açlıkla savaştığını, esnafın ticaret çarkını çeviremez hale geldiğini, Karadeniz’den doğalgaz, Gabar’dan petrol fışkırması umutlarının da suya düştüğünü anlatan Ahmet Damar, “Ülkede eğitim bitti, aile mefhumu dağıldı, adalet kalmadı. Vatandaşı kandır kandır, nereye kadar?” diye konuştu.