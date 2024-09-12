Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sağlık Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Türkiye’nin her yerinde nitelikli kamusal sağlığa erişim konusunda büyük sıkıntı yaşandığını belirterek, bu sıkıntılardan Çorum’un da payını aldığını söyledi.

Çorum’a gelen CHP’nin Sağlık Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, İl Başkanlığı’nda bir basın toplantısı düzenleyerek sağlıkla ilgili partisinin görüşlerini ve önerilerini açıkladı.

CHP İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, İl Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, İl Genel ve Belediye Meclisi üyeleriyle partililerin hazır bulunduğu basın toplantısında konuşan Şahbaz, ülke genelinde tüm hastanelerde “randevu krizi” ve “nitelikli sağlık hizmeti alamama” sorununun yaşandığını söyledi.



Hekim eksikliği nedeniyle hastaların büyük şehirlere gittiğini, bu durumun Çorum için de geçerli olduğunu anlatan Şahbaz, “Eski devlet hastaneleri yıkılarak insanların ulaşamayacağı bölgelere hastaneler yapılıyor. Bu durum, sağlık hizmetlerine ulaşımda sıkıntıya neden oluyor. Çorum’da ne yazık ki, 2. basamak devlet hastanesi yok. Bu sıkıntılı bir durum. Çorum’daki devlet hastanesinin yatak kapasitesi de arttırılarak biran önce tamamlanmasını istiyoruz” dedi.

AKP’nin sağlıkta dönüşüm programının sağlıkta yıkıma neden olduğunu kaydeden Şahbaz, “Bugün paran kadar sağlık hizmeti noktasına geldik. Kamusal sağlık hizmeti alamayanlar özel hastanelere yönlendirilerek yüksek meblağlar ödemek zorunda kalıyor. Kamusal sağlık hizmetinin eşit, ulaşılabilir ve ücretsiz olması tüm vatandaşlarımızın hakkıdır” dedi.

Sağlıkta bir diğer önemli sıkıntının ise ilaca ulaşımda yaşandığını belirten Şahbaz, “Vatandaşlarımız kullanmaları gereken ilaçları parasızlık nedeniyle alamıyor. Bulunamayan ilaçlar ise ciddi bir sorun. Bu sorunların kaynağı olan AKP iktidarı çözümün adresi olamaz. Var olan sağlık sistemini yıkarak insanları çaresizliğe sürükleyen bu iktidardan kurtulma vakti geldi” şeklinde konuştu.

Şahbaz, yurt dışına giden hekimlerle ilgili olarak da “Özgüveni yüksek, nitelikli eğitim almış hekimlerimizi birer birer kaybediyoruz. Sağlığın her alanında büyük sıkıntılar var. CHP olarak gençlerimizin gelecek hayallerini Türkiye’de kurmalarını önemsiyoruz” dedi.