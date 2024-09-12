Çorum’da milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirmek hedefiyle hayata geçirilen ve bugüne kadar geçen sürede 50 binin üzerinde çocuğun yetişmesine destek sağlanan “Diyanet Gençlik Merkezi”nin İşletilmesine yönelik işbirliği protokolü yenilendi.

Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Ahlatcı Eğitim, Sağlık ve Yardımlaşma Vakfı Genel Müdürü Kasım Kahraman ve İl Müftüsü Şahin Yıldırım tarafından imzalanan işbirliği protokolüne Ahlatcı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, Yönetim Kurulu Üyesi Yağmur Ahlatcı ile Müftü Yardımcısı Fazıl Saraç da katıldı.



Bir çok hayır işi ile tanınan Ahlatcı Eğitim, Sağlık ve Yardımlaşma Vakfı’nın ilimiz için önemine değinen Vali Dağlı, bu kapsamda gençlere dönük hizmetleri yerine getiren Gençlik Merkezi’ne sağladığı destekleri de önemsediğini vurguladı. Yapılan protokol ile ortaöğretim ve yükseköğretim çağındaki öğrencilere milli, manevî, ahlâkî, insanî ve kültürel değerlerimizin benimsetilmesi; onların mesleki, akademik, sportif, sanatsal, kültürel, sosyal ve yabancı dil gibi alanlarda yeteneklerinin ortaya çıkarılması ve geliştirilmesi, çağımızın gerektirdiği bilgi ve becerilerin kazandırılması ve din görevlilerinin mesleki gelişimlerinin desteklenmesinin amaçlandığını belirten Vali Dağlı, bu kapsamda merkezin tüm giderlerinin vakıf tarafından karşılandığını, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı yayınlarından oluşan bir kütüphanenin kurulmasının hedeflendiğini ifade ederek desteği için Vakıf Genel Müdürü Kasım Kahraman ile Ahlatcı Holding’e teşekkür etti.

“Başarılı bir geleceğe giden yol, bugün sağlam atılan adımlarla mümkündür” diyen Kasım Kahraman da konuşmasında Asım’ın neslinin yetişmesine vesile olmak amacıyla çıktıkları bu yolda 5 yılda 50 bin gencin yetişmesine destek sağladıklarını, yalnız Çorum’un değil, güçlü ülkemizi ve gelecek nesilleri desteklemek için ellerinden gelen gayreti göstermeye devam edeceklerini, yeni protokol ile de merkezin tüm giderlerinin yine Vakıf tarafından karşılanacağını sözlerine ekledi.