Sen Konfederasyonu’na bağlı Türk Eğitim-Sen, Türk Sağlık-Sen ve Türk Büro-Sen Çorum İl Başkanlıkları ile Türkiye Kamu-Sen İl Temsilciliği’nin Maliye 1. Sokak Davutoğlu İş Merkezi 3.’ncü katında açılan yeni hizmet binasının açılışına katılan Kamu-Sen’e bağlı sendikaların başkanları MHP Çorum İl Başkanlığı’na da nezaket ziyaretinde bulundu.

Açılış için ilimize gelen Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, Türk Eğitim-Sen Genel Başkanı Çorumlu hemşehrimiz Talip Geylan, Türk Büro Sen-Genel Başkanı Türkeş Güney, Türk Yerel Hizmet-Sen Genel Başkanı Tuncay Erden ile beraberindeki heyet MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak’ı makamında ziyaret ederek bir süre görüştü.

MHP İl Başkanı Çıplak, Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olan Kamu-Sen'e bağlı sendikaların genel başkanlarını ağırlamaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek nazik ziyaret için teşekkür etti.

Editör: HABER MERKEZİ