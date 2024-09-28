Türkiye genelinde Ağustos ayında dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,7 azalarak 8 milyar 712 milyon dolardan, 4 milyar 992 milyon dolara gerilerken, genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 2,3 arttı, ithalat yüzde 10,7 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Samsun Bölge Müdürlüğü Ağustos ayı Dış Ticaret İstatistikleri’ni açıkladı. TÜİK ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat 2024 yılı Ağustos ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,3 artarak 22 milyar 48 milyon dolar, ithalat yüzde 10,7 azalarak 27 milyar 40 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre ihracat 2024 yılı Ocak-Ağustos döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,9 artarak 170 milyar 801 milyon dolar, ithalat yüzde 8,6 azalarak 225 milyar 739 milyon dolar olarak gerçekleşti. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat, 2024 Ağustos ayında yüzde 2,5 artarak 19 milyar 654 milyon dolardan, 20 milyar 148 milyon dolara yükseldi.

Ağustos ayında dış ticaret açığı gerilerken, ihracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ağustos ayında yüzde 71,2 iken, 2024 Ağustos ayında yüzde 81,5'e yükseldi. Ocak-Ağustos döneminde dış ticaret açığı ise % 33,5 azalarak 82 milyar 569 milyon dolardan, 54 milyar 938 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2023 Ocak-Ağustos döneminde yüzde 66,6 iken, 2024 yılının aynı döneminde yüzde 75,7'ye yükseldi. Ocak - Ağustos ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya olurken, aynı dönemde ithalatta Çin ilk sırada yer aldı.

Buna göre Çorum Ağustos ayında 580.8 milyon dolarlık ihracat yaparken, 8 aylık ihracat toplamı da 2 milyor 510 milyon 971 bin dolara ulaşarak kendi rekorunu kırmaya çok yaklaştı. Bilindiği gibi Çorum 2021 yılında 2 milyar 633 milyon 965 bin dolarlık ihracat yapmıştı. Ağustos ayında 220.6 milyon dolarlık ithalat yapılan Çorum’un 8 aylık ithalatı da 2 milyar 52 milyon 233 bin dolara çıktı.

Ayrıca bölge illerimizden Samsun’da Ağustos ayında ihracat 124,6 milyon dolar, ithalat 59 milyon dolar; Tokat’ta ihracat 3,2 milyon dolar, ithalat 1,4 milyon dolar ve Amasya’da ise ihracat 16,2 milyon dolar, ithalat 4,4 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Editör: Haber Merkezi