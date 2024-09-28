Çorum Mehmet Akif Ersoy İlkokulu öğretmeni Murat Potuk’un eşi, Osmancık Türk Eğitim-Sen İlçe Temsilcisi Mustafa Potuk’un yengesi, Osmancık Dikenli Köyü’nden gelme Karayollarından emekli Ömer Potuk’un gelini, Kağan ve Bilge Potuk’un annesi olan Çevre Sağlığı Teknikeri Elif Potuk bir yıldır hastalığı nedeni ile tedavi görüyordu.

Elif Keskin Potuk yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak genç yaşta hayatını kaybetti. Potuk’un cenazesi Cuma Namazı sonrası Osmancık Büyük Camii’de kılınan cenaze namazının ardından ailesi ve sevenleri tarafından Asri Mezarlık’ta son yolculuğuna uğurlandı.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diler.