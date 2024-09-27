Çorum'da kayıp ihbarı nedeniyle 4 gündür aranan kişi, yol kenarındaki bahçeye devrilen otomobilinde ölü olarak bulundu.

Samet Şeker'den (22) haber alamayan ailesi, 22 Eylül Pazar günü 112 Çağrı Merkezi'ni arayarak kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğünce arama çalışması başlatıldı.

Şeker'in son olarak 06 DA 0069 plakalı otomobiliyle Çorum -İskilip kara yolunda görüldüğünün tespit edilmesi üzerine arama çalışmalarına bu bölgede devam edildi.

Arama çalışmaları sırasında yol kenarındaki bahçeye devrilmiş halde bulunan otomobilde ekiplerce yapılan incelemede, araçta bulunan Şeker'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

AİLE MÜGE ANLI’DA

Şeker’in ölümü, ATV’de yayınlanan Müge Anlı programında bugün araştırılmaya devam etti. Olayın tanıkları gördüklerini anlatırken, Samet Şeker’in ablası, İskilip kara yolunda defalarca arabayı aradıklarını ancak arabanın orada olmadığını savundu. Kardeşinin ölümünün şüpheli olduğunu belirten Şeker’in ablası, “Çocuğun başını yediler, arabada yanında kimler vardı? Öldürüp oraya attılar.” ifadesini kullandı.

Gencin amcası Erol Şeker ise, “Yeğenim çok güzel araba kullanırdı, o yolda kaza yapması mümkün değil.” diye konuştu.

Programda Samet’in sevgili Melisa ise, “Şüphe varsa ortaya çıksın. Araştırılsın, ailesi acılı ancak anlatacağım bir şey yok. Korktuğum bir şey yok.” dedi.

Müge Anlı da kaza mı yoksa kaza süsü verilmiş cinayet mi ailenin bu konularda şüpheleri olduğunu dile getirerek, yayında tanıkları dinlemeye devam edeceklerini belirtti.