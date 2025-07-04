Çorum’da Türk-İş’e bağlı sendikalara üye kamu işçilerinin hükümetin düşük zam teklifine karşı eylemleri devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta sabah saatlerinde işyeri önünde basın açıklaması yapan, 1 Temmuz Salı günü iş çıkışı Hürriyet Meydanı’nda bir araya gelerek tepkilerini dile getiren işçiler, bu sefer de taleplerini AK Parti il binasının önünde haykırdı.

Hükümetin yüzde 17'lik zam teklifine karşı Türk-İş üyesi kamu işçileri AK Parti Çorum il binası önünde bir basın açıklaması gerçekleştirdi.

Kadeş Barış Meydanı’nda toplanan işçiler, “İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız”, “İşçi burada Şimşek nerede?”, “Vur vur inlesin hükümet dinlesin”, “Şimşek şaşırma, sabrımızı taşırma” sloganlarını atarak, iktidara yönelik tepkisini dile getirdiler.

Türk-İş’e bağlı Yol-İş 1 Nolu Şube, Yol-İş 2 Nolu Şube, Koop-İş, Toleyis ve Koop-İş üyesi emekçilerin kitlesel bir şekilde katıldığı eylemde konuşan Türk-İş İl Temsilcisi İhsan Üçtepe, “2025 yılı Toplu İş Sözleşmesi sürecinde kamu işçilerinin insanca yaşam taleplerini görünür kılmak, kamuoyunu bilgilendirmek ve hükümetin sorumluluklarını yerine getirmesini sağlamak amacıyla başlatmış olduğumuz eylem süreci kararlılıkla devam etmektedir” dedi.



“BUGÜN YAŞAM MÜCADELESİ VERİYORUZ”

Kamu işçisinin artık sabrının kalmadığını kaydeden Üçtepe, “Çünkü artık yoksulluğa, adaletsizliğe, duyarsızlığa tahammülümüz kalmadı! Biz bu ülkenin çalışanları, biz bu halkın emekçileriyiz. Ama bugün yaşam mücadelesi veriyoruz! Geçim derdi bu kadar büyümüşken, bizlere sunulan sözde zam teklifleriyle alay ediliyor” dedi.

“TÜİK’İN RAKAMLARIYLA, HALKIN GERÇEĞİ GİZLENİYOR”

TÜİK’in açıkladığı rakamlarla halkın gerçeğinin gizlendiğini belirten Üçtepe, “Az kazanandan çok vergi alınıyor. Hayat pahalılığı karşısında maaşlarımız buharlaşıyor. Artık yeter! İşte bu yüzden, bu seferde buradan AK Parti il binaları önünden taleplerimizi bir kez daha dile getiriyor ve sesimizi hep birlikte yükseltiyoruz” ifadelerini kullandı.

“İNSAN ONURUNA YAKIŞIR BİR ÜCRET İSTİYORUZ”

TÜİK’in verilerinin işçilerin yaşadığı geçim sıkıntısını yansıtmadığını söyleyen Üçtepe, konuşmasının devamında şunları dile getirdi:

“Sözleşme teklifleri, TÜİK’in verilerine değil, pazarda, mutfakta yaşanan gerçeklere göre hazırlanmalıdır.

İnsanca yaşanabilecek, geçim koşullarına uygun bir ücret talep ediyoruz.”

“GERÇEKÇİ VE ADİL BİR TOPLU SÖZLEŞME İSTİYORUZ!”

“Hükümetin masaya getirdiği teklifler, emekçiyi oyalamaktan ibarettir. Toplu sözleşme, emekçinin iradesine ve yaşam şartlarına uygun olmalıdır. Emekçilerin sesi dikkate alınmadan yapılan hiçbir teklif meşru değildir.”

“VERGİDE ADALET İSTİYORUZ!”

İşçinin maaşı daha eline geçmeden vergiyle eriyor. Az kazanandan çok, çok kazanandan az vergi alınan bu sistem adaletsizdir. Gelir vergisi matrahı adaletsiz sistemi sona erdirecek şekilde adil ve kademeli olarak düzenlenmelidir.”



“GEÇİM SIKINTISINA ACİL ÇÖZÜM İSTİYORUZ!”

Kira, fatura, gıda, ulaşım… Her şey zamlandı ama maaşlarımız erimeye devam ediyor. Emekçiler kredi kartlarıyla, borçla, eksik beslenmeyle yaşamaya zorlanıyor. Halkın sofrasına, cebine, yaşadığı hayata bakılmadan ekonomi toparlanamaz!”

“GÜVENCELİ ÇALIŞMA VE İŞ GÜVENCESİ İSTİYORUZ!”

“Taşeron sistemine, güvencesiz çalışmaya son verilmelidir. Kamu işçisinin geleceği koruma altına alınmalıdır. Bugün işi olan, yarını için kaygı duymamalıdır.”

“EMEĞE SAYGI, İŞÇİYE DEĞER İSTİYORUZ!”

Alın terine değer verilmediği sürece adalet sağlanamaz. Biz çalışıyoruz, biz üretiyoruz, biz bu ülkenin temel direğiyiz. Emek yok sayılırsa, üretim de adalet de kalkınma da mümkün değildir!

Bugün buradayız, çünkü başka çaremiz kalmadı. Çünkü duymayan kulaklara, görmeyen gözlere artık ses yükseltme zamanı geldi.

Sadaka değil, hakkımızı! İkram değil, emeğimizin karşılığını istiyoruz!

Sefalet değil, onurlu yaşam istiyoruz!

Ve unutulmasın, işçiyiz, emekçiyiz, haklıyız, kazanacağız! Direne direne kazanacağız!”