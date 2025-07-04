Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada hava sıcaklıklarının hissedilir derece artacağı belirtildi.

Samsun Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü bölge illerimizdeki sıcaklık artışları ile ilgili bir duyuru yayınladı. Buna göre bölgemiz genelinde mevsim normalleri ve yer yer altında seyreden hava sıcaklıklarının yarından itibaren artarak mevsim normallerinin 4 ila 6 derece üzerine çıkacağı tahmin edildiği bildirildi.

Buna göre bölgemize bağlı il merkezlerinde 5-12 Temmuz 2025 tarihleri arasında beklenen azami sıcaklık aralıkları Samsun: 26 – 30, Sinop: 26 – 29, Ordu: 25 – 28, Kastamonu: 29 – 36, Çorum: 28 – 38, Amasya: 30 – 39 ve Tokat: 28 - 38 derece olarak açıklandı.

Muhabir: Haber Merkezi