Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde Acil Tıp Asistanı olarak görev yapan Dr. Nurullah Çorakyer’in geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetmesinin ardından, görev yaptığı hastane önünde duygusal bir anma töreni düzenlendi.

Genç yaşta hayata veda eden Dr. Çorakyer için Acil Servis önünde yapılan törende gözyaşları sel oldu. Törene; İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Sinan Zehir, Hastane Başhekimi Op. Dr. Mehmet Kılıç, doktorlar, sağlık çalışanları, meslektaşları ve hastane personeli katıldı.



“ENERJİSİYLE HEPİMİZE

İLHAM KAYNAĞI OLDU”

Törende konuşan Sağlık Müdürü Prof. Dr. Zehir, meslektaşlarının acısını paylaştı. Dr. Çorakyer’in enerjisi, çalışkanlığı ve mesleğine olan tutkusu ile herkesin sevgisini kazandığını belirten Zehir, şu ifadeleri kullandı: “Etrafına hep pozitif enerji veren, bilimsel faaliyetlerin içinde olmayı seven, vizyoner bir kardeşimizi kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Gönüllerde yer edinmiş bir meslektaşımız olarak onu her zaman saygı ve minnetle anacağız. Allah’tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve tüm sağlık camiamıza sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Hepimizin başı sağ olsun.”

GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Tören boyunca meslektaşları ve yakın arkadaşları büyük üzüntü yaşadı. Dr. Nurullah Çorakyer’in birlikte görev yaptığı sağlık çalışanlarının gözyaşlarına hâkim olamadığı törende, onun sağlık alanında yaptığı katkılar ve çalışma azmi bir kez daha vurgulandı.

DUA İLE UĞURLANDI

Konuşmaların ardından, başta Dr. Çorakyer olmak üzere görevi başında vefat eden tüm sağlık çalışanları için dualar okundu. Tören, duygusal anlara sahne olurken, genç doktorun ardından yapılan bu anlamlı veda, sağlık camiasında derin izler bıraktı.

Dr. Nurullah Çorakyer’in cenazesi ailesinin isteği üzerine İstanbul’da toprağa verilecek.