İktidara “iklimi düşünüyor, doğayı seviyorsa Çorum Derinçay’ı temizleyerek başlayabilirsiniz” çağrısında bulunan CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, şunları söyledi:

“İki yıldır Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ‘Çorum'un Derinçay'ı can çekişiyor’ diye haykırıyoruz. Ama siz doğayı sevmiş olsaydınız, siz akarsularımızı korumak istemiş olsaydınız…

İki yıldır bizim Derinçay hakkında vermiş olduğumuz yasa tekliflerine ve soru önergelerine rağmen maalesef Derinçay hâlâ kirli akıyor, hâlâ çevreyi kirletiyor ve balık yüzen bir dere şu anda maalesef zehir saçıyor. Ama Çorum Belediyesi, Çorum Valiliği ve Çorum'un yetkilileri, milletvekilleri buna sessiz kalıyor. Siz eğer doğayı seviyorsanız gelin, Çorum’dan başlayın, Derinçay'ın kirliliğini önleyin, oradaki çiftçilerimiz bu sudan yararlansın ve ektiği biçtiği ürün zehir saçmasın.”

Muhabir: Haber Merkezi