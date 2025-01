Toplantıda, hastane eczacılarından SGK eczacılarına, akademisyen eczacılardan özel sektör eczacılarına kadar birçok meslek mensubunun sorunları dinlendi.

Toplantı ile ilgili Çorum Eczacı Odası tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bu toplantının çıktılarından, kamu eczacıları projemiz için temel değerler elde edeceğiz. Her zaman üretken bir Eczacı Odası olarak, bu projemizi ilk kongrede tüm eczacılık camiasıyla paylaşacak ve sürecin takipçisi olacağız. Mesleğimizin her alanında olduğu gibi, kamu eczacıları için de somut adımlar atmaya devam edeceğiz.

Türk Eczacıları Birliği ve eczacı odalarımız, toplum eczacısı, akademisyen eczacı, kamu eczacısı ve özel sektör eczacısı ayrımı yapmaksızın, tüm eczacılarımızın yanında olmayı sürdürecektir. Eczacılarımızın her türlü sorununun çözümü için onların yanında güçlü bir destekçi olmaya devam edeceğiz. Çünkü eczacı odalarını ve birliğimizi var eden, onların temel unsuru olan eczacılardır.

Çorum Eczacı Odası olarak attığımız bu adım ne bir başlangıç ne de bir sondur. Bizler, mesleğimizin her alanında birlik ve dayanışmanın gücüne inanarak çalışıyoruz. Birlikte güçlüyüz!”

