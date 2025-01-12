Rize’de PTT binasında düzenlenen silahlı saldırıda PTT Müdür Vekili Selim Okumuş ve temizlik görevlisi Ömer Beyazıt’ın hayatını kaybetmesi olayıyla ilgili Çorum PTT personeli, Birlik Haber-Sen’in öncülüğünde saldırıyı kınamak amacıyla basın açıklaması yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“YÜREĞİMİZ DERİNDEN YARALANDI”

“Yakın coğrafyamızda süregelen savaşlarda masum insanların katledildiği, terörle mücadelede verdiğimiz şehitlerin haberleriyle millet olarak yüreğimizin dağlandığı, zor ve acı dolu bir süreçten geçerken, ne yazık ki, kamu çalışanlarımıza yönelik şiddet haberleriyle de her gün sarsılıyoruz.

Rize PTT Başmüdürlüğüne bağlı Rize Dağıtım Müdürlüğümüze gelen ve usulsüz bir işlem yapılmasını talep eden H.K. adlı şahıs talebinin karşılanmadığı gerekçesi ile çok kıymetli mesai arkadaşlarımız Selim Okumuş ve Ömer Beyazıt, adı geçen cani tarafından şehit edildi.

Yaşanan bu vahim olay, hepimizin yüreğini derinden yaralamış ve kamu çalışanlarına yönelik şiddet sorununu bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır.

Öncelikle, bu hain saldırıda hayatını kaybeden kıymetli arkadaşlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet, ailelerine, PTT camiasına ve tüm milletimize başsağlığı diliyoruz.

Bu insanlık dışı ve kabul edilemez saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz.

Masum insanlara yönelik bu tür kalleşçe eylemler son bulmadıkça sadece PTT çalışanları değil, tüm toplum derinden yaralanacaktır.

Faillerinin en kısa sürede adalet önüne çıkartılması ve bu tür eylemlerin tekrarını önleyecek en ağır cezaların uygulanması için yetkililerin harekete geçmediğini bu olayda net olarak görüyoruz.

Bakın, bu katil birçok sabıkası olmasına, daha 2 yıl önce başka bir kamu çalışanını yaralamış olmasına rağmen dışarda nasıl gezebiliyor!

Buna anlam veremiyoruz!

Birlik Haber-Sen olarak bu sürecin yakın takipçisi olacağımızı ve gereken tüm desteği sunacağımızı belirtiyoruz.

Bu elim olay sadece PTT camiasının değil, bütün bir toplumun kanayan yarasıdır. Kamu hizmetine yönelik her türlü saldırı, vatandaşın yaşam hakkına ve hizmet alma hakkına saldırıdır.

Kamu çalışanları görevlerini yerine getirirken, can güvenliklerinden endişe duymak zorunda bırakılmamalıdır.

Gün geçmiyor ki bir öğretmene, bir sağlık çalışanına, bir basın mensubuna, bir PTT çalışanına şiddet haberi duyulmasın.”

“CAN GÜVENLİĞİNDEN TASARRUF OLMAZ”

“Toplu sözleşme masasından, Kurum İdari Kurulu Toplantılarına, Kamu Personel Danışma Kurulu toplantıları başta olmak üzere her platformda dile getirdiğimiz; sadece kınama mesajları yayımlayarak veya tekil güvenlik tedbirleriyle çözülemeyeceğini ifade ettiğimiz, sorunların kök nedenlerine inilerek, gerekli önlemler mutlaka hayata geçirilmelidir.

PTT şubelerinde en az iki personelle çalışacak şekilde personel istihdamı yapılmalıdır. Tüm PTT iş yerlerinde güvenlik görevlisi bulundurmak zorunlu hale getirilmelidir. Kamu çalışanlarına yapılan şiddet olayları, katalog suçlar kapsamına alınarak en ağır cezaların verilmesi sağlanmalıdır. Vatandaşın bilinçlendirilmesi için şiddetle ilgili kamu spotları yaygınlaştırılmalıdır. Ruhsatsız silah edinme ile ilgili caydırıcı cezalar devreye sokulmalıdır.

Kamuda şiddet nedeniyle hayatını kaybeden çalışanlarımız, şehit statüsüne alınmalıdır.

Birlik Haber-Sen olarak, şiddet mağduru meslektaşlarımızın hakkını savunmaya, hukuki süreçlerin yakın takipçisi olmaya, gerekli düzenlemelerin yapılmasına, suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasına ilişkin tüm girişimlerde bulunacak, tek bir can daha yanmasın, tek bir yuva daha yıkılmasın diye haklı mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.”

Editör: Haber Merkezi