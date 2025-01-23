Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, kamu çalışanlarının ve emeklilerin gerçek enflasyona göre değil, beklenen enflasyona göre yapılan maaş zamlarıyla yoksullaştırıldığını belirterek, kamu çalışanlarının enflasyona ezdirilmeden, refah içinde yaşayabileceği bir ücrete kavuşturulmasını ve verilen sözlerin tutularak ekonomik olarak rahatlatılmaları gerektiğini söyledi.

Dar ve sabit gelirli kamu çalışanlarının ve emekli ücretlerinin geçinebilecekleri seviyede olmadığına dikkat çeken Taşkın, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon oranlarının gerçek enflasyonu yansıtmadığını, çarşıda pazarda yaşanan enflasyonun halkın yaşadığı enflasyon olduğuna vurgu yaparak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“MEMURA VERİLEN SÖZLER TUTULMADI”

“3600 ek gösterge mağduriyetinin giderileceği yönünde defalarca söz verilmesine rağmen mağduriyet hâlâ devam ediyor. Sağlık teşkilatlarında kadro ve unvan fark etmeksizin tüm çalışanların 3600 ek göstergeden yararlandırılması gerekir. Seçim öncesi 3600 ek göstergeden yararlanamayan kamu çalışanlarının da yararlandırılmasının sağlanacağı ifade edilmiş ancak bugüne kadar herhangi bir ilerleme kaydedilmemiştir. 1. Dereceye gelmiş bazı meslek elemanları ne yazık ki mağdur edilmiştir.”

“KİRA YARDIMI VE BÜYÜKŞEHİR TAZMİNATI VERİLMEDİ”

“Seçimlerden önce büyükşehirlerde yaşayan memurlara kira yardımı ve büyükşehir tazminatı verileceği en yetkili ağızdan açıklanmasına rağmen verilmedi. Büyükşehirlerde çalışan memurlar maaşının yarısını kiraya veriyor. Ulaşım, kira yardımı ve büyükşehir tazminatı verilerek bu sorun çözülmelidir.”

“MEMUR EMEKLİSİNE SÖZ VERİLEN SEYYANEN ZAM VERİLMEDİ”

“Memur emeklileri zor durumda. Çalışan memura verilen seyyanen zammın memur emeklilerine de aynen verileceği en yetkili ağızdan açıklanmasına rağmen verilmedi. Memur emekli maaşları neredeyse asgari ücretle eşitlenmek üzere. Açlık sınırının altında kalan emekli maaşları var. Bunları görmezlikten gelemeyiz. Memur emeklileri, temel gıda maddeleri başta olmak üzere elektrik ve doğalgaza ihtiyaçlarını temin etmekte zorlanıyor. Emeklinin satın alma gücü yok denecek kadar düştü. Bunun telafisi için seyyanen zam geciktirilmeden verilmelidir.”

Editör: HABER MERKEZİ