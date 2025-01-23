Diyabet rahatsızlığı nedeniyle tedavi altına alınan ve böbrek yetmezliği sorunu yaşayan Ömer Faruk Çayan, 1.5 aydan beri Çukurova Devlet Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi görüyordu ve son günlerde de entübe edilmişti.

Atatürkçü ve milliyetçi kimliği ile tanınan Ömer Faruk Çayan, bir dönem ÇORUM HABER’e köşe yazıları ve musiki tarihine ilişkin seri yazılar kaleme almıştı.

Asuman Çayan’ın eşi, Nihan Burleson ve Neval Canlı’nın babaları olan Ömer Faruk Çayan’ın cenazesi, yarın (24 Ocak 2025 Cuma günü) Adana Buruk Mezarlığı Camii’nde Cuma namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.