Çorum İli Sahipsiz Hayvanları Koruma Birliği Ocak ayı Encümen Toplantısı, Vali Ali Çalgan’ın başkanlığında Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleştirildi. Toplantıda, üye belediyelerin 2025 yılı birlik üye paylarına ilişkin bütçe konusu ele alındı.

Ayrıca, toplantıda kurulması planlanan hayvan barınakları ve doğal yaşam alanlarına dair proje çalışmaları da değerlendirildi. Projelerin son aşamaya geldiği belirtilirken, hayvanların korunması ve yaşam alanlarının iyileştirilmesi için atılacak adımlar konuşuldu.

Vali Çalgan, sahipsiz hayvanların korunması için yapılan bu tür çalışmaların önemine dikkat çekerek, projelerin başarılı bir şekilde hayata geçirilmesi için destek vereceklerini ifade etti.