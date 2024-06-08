UEFA Pro Lisanslı Çorumlu teknik direktör İsmet Kamak ve İşitme Engelliler Milli Takım Teknik Direktörü, hemşehrimiz Ramazan Karacif, Türkiye Futbol Federasyonu’nun, futbolun tüm paydaşlarıyla 13 Ocak 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü “The Game Plan” projesinin sonucunda oluşturulan Türkiye Futbolu 2024-2028 Stratejik Planı’nın lansman toplantısına katıldılar.

İstanbul’da, Riva Gençlik ve Spor Bakanlığı Kamp ve Eğitim Merkezi’nde yapılan lansman toplantısına Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik, UEFA Stratejik Planlamadan Sorumlu Müdür Oleksandr Kucheriavyi, FIFA Üye Federasyonlar Birimi Avrupa Bölgesi Müdürü Gianni Manca, TFF Strateji Komitesi Başkanı, 1. Başkan Vekili, İcra Kurulu Üyesi, Stratejik Planlama, Yeni Proje Geliştirmeden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Burkay, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, TFF eski başkanları, kulüp başkanları, futbol yöneticileri, teknik direktörler, millî futbolcular, dernek ve vakıf başkanları, MHK eski başkanları, rektörler, akademisyenler, sponsor temsilcileri ve medya mensupları katıldı.