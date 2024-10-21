Türkiye Atletizm Federasyonu'nun 2024 yılı faaliyet programında yer alan Atletizm Kros Türkiye Şampiyonası ve milli takım seçmeleri Antalya'da yapıldı. Ülke genelinden çok sayıda sporcunun ter döktüğü müsabakalarda Çorumlu atlet Mehmet Kalyoncu da yer aldı. 9 km büyükler kategorisinde mücadele eden Mehmet Kalyoncu Türkiye üçüncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Genç atlet bu başarısı ile Romanya'da yapılacak olan Balkanlar Kros Şampiyonası'nda milli forma ile mücadele etmeye de hak kazandı.

Editör: RIFAT KARA