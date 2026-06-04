Kısa adı ORKASİFED olan Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu tarafından düzenlenen “Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi” yarın saat 09.00’da Çorum Ticaret ve Sanayi Odası’nda başlayacak.

Çorum protokolünün yanısıra, siyaset, bürokrasi, akademi, ekonomi ve iş dünyasından, basından önemli konukların katılacağı zirvede, rekabet, gelecek, medeniyet ve insan ana başlıkları altında çok sayıda oturum gerçekleştirilecek.

6 Haziran Cumartesi günü ise konuklara Çorum’un tanıtılmasını amaçlayan ziyaret ve etkinlikler planlandı.

Zirve, Çorum Valiliği, Çorum Belediyesi, Hitit Üniversitesi, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası başta olmak üzere, kamu kuruluşları, yerel yönetimler ve mesleki kuruluşlar ile Çorum’un önde gelen özel sektör kuruluşları tarafından destekleniyor.