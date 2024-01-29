Muhtar Adayı Gülbahar Sürer, seçim çalışmaları kapsamında Çorum Barosu’nu ziyaret ederek, Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı ile bir süre görüştü. Ziyarette, muhtar seçilmesi halinde Gülabibey Mahallesi’ne yapacağı projelerden bahseden Gülbahar Sürer, yakın ilgi ve alakasından dolayı Baro Başkanı Av. Turan Kalıpçı’ya teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Baro Başkanı Kalıpçı ise, Gülbahar Sürer’i kutlayarak, muhtarlık yolunda başarılar diledi. Ziyarette Muhtar Adayı Sürer’e 1. Azası Volkan Kırpıkoğlu da eşlik etti.