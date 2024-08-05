Ahlatcı Çorum FK’nın genç kalecilerden Onur Alp Sarman’ı aynı ligdeki kardeş takım Alagöz Holding Iğdır FK’ya kiralık vereceği belirtildi.

1 kaleci, 2 kanat oyuncusu transfer etmek üzere çalışmaların sürdüğü Ahlatcı Çorum FK, geçen sezon Ankara Gençlerbirliği’nden kadrosuna kattığı Onur Alp Sarman’ı yeni sezon için Iğdır FK’ya kiralık olarak gönderecek. Kiralama ile ilgili kulüpler arasında anlaşma sağlandığı belirtildi.

19 yaşındaki Onur Alp Sarman, Ahlatcı Çorum FK formasıyla resmi maçlarda henüz süre alamadı.