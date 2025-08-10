Düzce kampından beri Arca Çorum FK ile antrenmanlara çıkan kaleci Eren Bilen ile 1 sezonluk sözleşme imzalandı.

Göztepe’nin altyapısında başladığı futbolculuk kariyerinde 2016’da Göztepe’de profesyonel olan Eren Bilen, Menemen FK, Nevşehir Belediye, Kocaelispor, Darıca Gençlerbirliği ve en son geçen sezonu Amed Sportif Faaliyetler’de geçirdi. Arca Çorum FK’ya Düzce kampında katılan ve deneme sürecinde olumlu rapor verilmesi üzerine 1 yıllık sözleşme imzalanan Eren Bilen’in lisansı çıkartıldı.