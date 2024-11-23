Ahlatcı Çorum FK, milli aranın ardından 24 Kasım Pazar günü, Trendyol Türkiye 1.Futbol Ligi’nin 13.hafta maçında Esenler Erokspor’la deplasmanda karşılaşacak.

Milli ara öncesinde Gençlerbirliği’ni 1-0, deplasmanda Ankara Keçiörengücü’nü 3-2, yine sahasında Pendikspor’u 1-0 yenerek bu sezon ilk kez üst üste üç galibiyet alarak play-off potasına yerleşen Ahlatcı Çorum FK, potadaki yerini korumayı hedefliyor. Bu doğrultuda Erokspor maçı öncesinde hesaplar galibiyet üzerine yapıldı.

Kırmızı-siyahlı takımda kırmızı kart cezalısı Atila Turan ve sarı kart cezalısı Ferhat Yazgan’ın yanı sıra sakatlıkları süren Loick Landre ve Durel Avounou forma giyemeyecek.

Milli araya 3-0’lık Ankaragücü yenilgisiyle giren Esenler Erokspor cephesinde de hesaplar 3 puan üzerine yapılmış durumda. İstanbul temsilcisi Çorum maçını kazanarak tehlikeli bölgeden uzaklaşmanın hesaplarını yapıyor.

19 puanlı 7.sıradaki Ahlatcı Çorum FK ile 17 puanla 11.sırada yer alan Esenler Erokspor arasında yarın Esenler Erokspor Stadyumu’nda oynanacak maçı İzmir bölgesi üst klasman hakemlerinden Reşat Onur Coşkunses yönetecek. Saat 16.00’da başlayacak maçta Coşkunses’in yardımcılıklarını ise Kastamonu bölgesinden Nurettin Dinçer Demir ile Ankara bölgesinden Yusuf Susuz yapacak. Konya bölgesinden Burak Akdağ da maçta dördüncü hakem olarak görev alacak.