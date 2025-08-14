Merkeze bağlı Mislerovacığı Köyü nüfusuna kayıtlı olup Ankara’da ikamet eden, TIR şoförü Cem Doğan (47) vefat etti.

Zeynep ve Muharrem Doğan’ın oğlu, Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkan Adayı İbrahim Doğan’ın akrabası, Cemal Doğan’ın yeğeni olan Cem Doğan, daha önce anjiyo ameliyatı olmuştu. Bir süredir hastanede tedavi gören Cem Doğan, geçirdiği kalp krizi sonucu aramızdan ayrıldı. Cem Doğan’ın genç yaşta vefatı derin üzüntüye neden oldu.

Merhumun cenazesi Mislerovacığı Köyü mezarlığında toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ