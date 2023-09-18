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Gece saatlerinde Mimarsinan Mahallesi Cemilbey Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir kahvehaneye kimliği belirsiz 2 kişi tarafından av tüfeği ile silahlı saldırı düzenlendi.



Bölge yakınlarında devriye gezen ve saldırıyı farkederek olay yerine koşan gece bekçilerini gören şüpheliler, olayda kullandıkları av tüfeğini Fevzi Çakmak 11. Sokak’ta bulunan bir apartmanın bahçesine atarak ara sokaklarda izlerini kaybettirdiler.

Saldırıda her hangi bir yaralanma meydana gelmezken, tüfekten çıkan saçmaların kahvehane önünde park halindeki bir otomobilde isabet etmesi sonucu maddi hasar oluştu.

Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.