Alınan bilgiye göre ilçe merkezi saat kulesi yakınında bulunan bir kahvehanede iki grup arasında bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Metin K.(48) ve Ayhan B.(50) silahla vurularak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentte bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

Silahla yaralama olayının şüphelileri oldukları iddia edilen ve olay sonrası 19 NA 460 plakalı araçla kaçan Eraslan İ. ile soyismi öğrenilemeyen Coşkun isimli şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.