Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Kurusaray Köyün'de bulunan kahvehanede Cengiz K.(55) ile Selman A. (23) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Cengiz K., tabancayla Selman A.'ya peş peşe ateş ederek olay yerinden kaçtı.

Tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği Selman A. ve olayla ilgisi bulunmayan Sercan Y.(39) bacaklarından vurularak yaralandı.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Sercan Y., doktorların müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Jandarma ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.