Alınan bilgiye göre merkeze bağlı Karaca Köyü’nde ikamet eden Efe A.(16) arıza yapan traktörü tamir etmeye çalıştığı esnada soğan yüklü traktörün hareket etmesi sonucu tekerleğin altında kalarak yaralandı.

Kazayı gören yakınlarının ihbarı üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı çocuk sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Acil müdahaleye alınan ve hayati tehlikesi bulunan Efe A., yoğun bakıma alındı.

Editör: TUGAY GÖKTÜRK