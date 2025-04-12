Alınan bilgiye göre Üçtutlar Mahallesi Dr. İlhan Gürel Caddesi üzerinde bir kişinin 35 DRJ 22 plakalı otomobil içerisinde hareketsiz halde yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Otpmobilin kapısını açan polis ekipleri E.S.(20) olduğu belirlenen genci silahla başından vurularak yaralı halde buldu.

E.S., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak acil ameliyata alındı.

Olay yeri ekiplerince otomobilde yapılan incelemede bir adet otomatik tüfek, olayda kullanıldığı değerlendirilen tabanca, silahlara ait çok sayıda atılmamış fişek ile boş kovanlar bulundu.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.