Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 09.31'de merkez üssü Pazarcık olan 5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşlara geçmiş olsun dilediğinde bulundu.

Ünlüer, "Pazarcık ilçemizde 5,0 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. Şu an itibari ile olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." ifadesini kullandı.

Bu arada deprem, Kahramanmaraş'ın yanı sıra Adana, Osmaniye, Gaziantep, Adıyaman, Kilis ve Şanlıurfa'da da hissedildi. Sarsıntının ardından bazı vatandaşların ev ve iş yerlerinden açık alana çıktıkları görüldü.

"AN İTİBARIYLA OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMAMAKTADIR"

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Kahramanmaraş ilimizin Pazarcık ilçesinde saat 09.31'de meydana gelen 5,0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadeleri yer aldı.

"İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİMİZ SAHADA ÇALIŞMALARINA BAŞLADI"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Pazarcık'ta meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kurum, "İl Müdürlüğü ekiplerimiz sahada çalışmalarına başladı. Şu an itibarıyla herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. Gelişmeleri anbean takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"GELİŞMELERİ YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 5 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına devam etmektedir. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Editör: AA AJANS