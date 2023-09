Tahmini Okuma Süresi: dakika

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Erol Karadaş ile Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Başaranhıncal, Gaziler Günü nedeniyle yayınladıkları ortak mesajda şöyle dediler:

“Türk milletinin gururla ve şerefle taşıdığı bir unvan olan gazilik, Savaş alanlarında kazanılmış rütbelerin en büyüğü olan şehitlikten bir sonraki rütbe olarak görülür.

Bu gün, vatan toprağının bölünmez bütünlüğünü korumak için, üstün bir cesaret ve feragat örneği göstererek hayatlarını ortaya koyan ve gazilik onuruna erişen kahraman vatan evlatlarına bir kez daha şükran ve minnetlerimizi sunduğumuz gündür.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk; inanç ve kararlılığı, ilke ve inkılaplarıyla milletimizin yolunu güneş gibi aydınlatmıştır. Kurtuluş mücadelemizin başkomutanına Gazilik unvanının verildiği 19 Eylül ise Gaziler Günü olarak tarihimize kutlu bir gün olarak işlenmiştir.

Malazgirt’ten, Kosova’ya, Mohaç’tan Sakarya’ya ecdadımızın ayak bastığı her yer kahramanlık destanlarıyla doludur. Kadınıyla, erkeğiyle, genciyle, yaşlısıyla gazi milletimizin yazdığı kutlu destanlar bizlere Anadolu’yu yurt; Semerkant’tan Trablus’a, Kırım’dan Saray Bosna’ya, Kore’den Kıbrıs’a kadar üç kıtayı gönül coğrafyası kılmıştır. Milli mücadelemiz ise onurun, izzetin, istiklalin ve istikbalin taarruzu olarak tarihe mühür vurmuştur.

Türk milleti şehitliğin ve gaziliğin yuvasıdır. ‘Ölürsem şehit kalırsam gazi olurum’ inancıyla vatanı ve mukaddesatı için her türlü tehdide göğüs geren, korku nedir bilmeyen, adeta ölümü selamlayan milletimiz, her türlü zalim ve haine karşı her zaman dik durmuştur. Kahraman Gazilerimiz ise milletimizin aydınlık meşalesi, övünç madalyasıdır. Milletimizin sarsılmaz inanç ve ilham kaynağıdır. Onlardan aldığımız güç ve ilhamla önümüze çıkan her türlü engeli birlik ve beraberlik içinde aşarak Türkiye Cumhuriyetimizi daha da aydınlık yarınlara hep birlikte taşımaya devam edeceğiz.

Bu duygu ve düşüncelerle; 19 Eylül Gaziler Günü münasebetiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e ve ebediyete intikal etmiş tüm Gazilerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyoruz. Cesaretin, dirayetin, fedakârlığın ve kahramanlığın muazzam simgesi olan gazilerimize hürmetlerimi ve şükranlarımı sunuyoruz. Milletimizin 19 Eylül Gaziler Günü kutlu olsun.”