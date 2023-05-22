Çorum Halk Eğitimi Merkezi Tiyatro Kulübü tarafından hazırlanan ve yönetmenliğini Bilgehan Geniş ’in yaptığı “Kahraman Doğa” isimli oyun, çocuklar tarafından büyük ilgiyle izlendi.

Fatma Özkan, Mustafa Longa, Burak Mumcu, Hayriye Kocakara, Oğuz Mandacı ve Osman Sefa Demirkan’ın rol aldığı oyunda “çevreyi kirletmemek, hayvan sevgisi ve doğayı korumak” gibi konular ele alındı.

Mukadder Akaydın İlkokulu, Buhara Kültür Merkezi ve Hürriyet İlkokulu’nda sahnelenen oyun, Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında 31 Mayıs Çarşamba günü Devlet Tiyatro Salonunda iki seans halinde tüm çocuklar için sahne alacak.

Çorum HEM Müdürü Sadık Efe, “Daha doğru bir dünya istiyorsak, çocuklarımızın geleceğini güvence altına almayı düşünüyorsak tiyatronun eğitsel ve toplumsal katkısını aklımızdan çıkarmamalıyız” dedi.