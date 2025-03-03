Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) in organize ettiği, Suriye Çerkes Hayır Derneği ve Anda Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği ile birlikte düzenlediği Suriye Çerkeslerine Destek Kampanyasında toplanan yardımlarla ilk 3 tır gıda malzemesi Yayladağı Sınır Kapısı’ndan Suriye’ye giriş yaptı.

KAFFED Yönetim Kurulu Üyesi ve Suriye Çerkeslerine Destek Komisyonu Koordinatörü Selahattin Cantürk ve Suriye Çerkes Hayır Derneği’nin kardeş derneği olarak belirlenmiş olan Adana Çerkes Kültür Derneği Başkanı Mutlu Kınık, tırların sınır kapısından geçiş işlemlerine eşlik ettiler.

Kafkas Dernekleri Federasyonu (KAFFED) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Konvoya eşlik etmek üzere Anda Derneği Hatay Temsilcisi Mahmut Kuneşko, KAFFED Suriye Çerkeslerine Destek Komisyonu üyesi Perit Cimuk, Adana Çerkes Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Şahin Nayır Suriye’ye geçtiler ifadelerini kullandı.

Konvoy önce Suriye Çerkes Hayır Derneği Humus Şubesine uğrayarak yardımların bir bölümünü teslim edecek. Daha sonra Şam’a geçerek Dernek genel merkezine yardımları ulaştıracağı ve Suriyedeki çerkeslere destek kampanyasının Ramazan ayı içerisinde de devam edeceği paylaşıldı.

BU YIL ZEKAT VE FİTRELER SURİYE ÇERKESLERİNE

KAFFED, Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Bu yıl zekat, fitre ve hayırlarımız başta olmak üzere tüm sosyal yardımlaşma imkanlarımızda, zor zamanlar geçiren Suriyedeki soydaşlarımıza öncelik vermemiz gerekmektedir.

Toplanan yardımlar yeni konvoylar ile Suriye Çerkes Hayır Derneği ile koordineli şekilde ihtiyaç duyan soydaşlarımıza iletilecek.

Kampanyaya az-çok demeden katkı veren tüm bağışçılarımıza; sürecin karmaşık bürokratik işlemlerinin yanı sıra tüm aşamalarında içten destek veren Anda Derneği yöneticilerine ve özellikle de Hatay Temsilcisi Mahmut Kuneşko’ya, sürekli iletişim içerisinde birlikte çalıştığımız Çerkes Hayır Derneği Başkanı Dr. Ghassan Şora’ya teşekkür ediyoruz.

Kampanyaya katkı vermek isteyenler bağışlarını aşağıdaki IBAN numaraları üzerinden yapabilicekler:

TL Hesabı

IBAN: TR 7100 0100 0841 7863 6794 5019

Hesap Adı: ANDA EĞİTİM ARAŞTIRMA YARDIMLAŞMA VE ARAMA KURTARMA DERNEĞİ

DOLAR Hesabı

TR 8000 0100 0841 7863 6794 5051

EURO Hesabı

TR 6600 0100 0841 7863 6794 5012

ZİRAAT BANKASI SWIFT KODU (Yurtdışı bağışlar için): TCZBTR2A

Editör: Haber Merkezi