Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre 2025 yılı Şubat ayı enflasyonu %2,27, yıllık %39,05 olarak enflasyonun gerilediğine işaret edilirken, dar ve sabit gelirli kamu çalışanları ile emeklilerin enflasyondaki gerilemeyi hissedemediğine işaret eden Taşkın, fiyat artışlarının Ramazan öncesinde de devam ettiğini, memur ve memur emeklilerinin Ramazan ayına ekonomik sıkıntılarla girdiğini söyledi.

Necip Taşkın, TÜİK’in verilerine göre Türkiye’nin 3.2 büyüdüğünü, ancak bu büyümeden memur ve emeklinin pay alamadığını belirterek, Ramazan ayında memur ve memur emeklilerine seyyanen zam ve refah payı verilerek maaş zammında yapılan adaletsizliğin giderilmesi gerektiğini söyledi.

“MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ FİTRE VE ZEKÂTA MUHTAÇ HALE GETİRİLDİ”

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) her zaman ki gibi inandırıcılığının bulunmadığına vurgu yapan Taşkın, dar ve sabit gelirli memur ve memur emeklilerinin Ramazan ayına buruk girdiğinin altını çizerek, fitre ve zekâta muhtaç hale getirilmesinin de ayrıca düşündürücü olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

“Dar ve sabit gelirli memur ve memur emeklileri Ramazan ayında çarşıya pazara çıkamıyor. Her gün değişen etiketler yüzünden marketlere giremiyor. Enflasyonun yükseliş hızı düşüyor ama memur ve emekli bunu hissetmiyor. Marketlerdeki etiketleri gören memur ve memur emeklisi ne yazık ki hiçbir şeyin yanına varamıyor. Temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan, zam furyası karşısında adeta yoksulluğa mahkûm edilen, Ramazan ayını nasıl geçireceğini düşünen memur ve memur emeklileri geçim mücadelesiyle baş başa bırakılıyor.”

“MAAŞ ZAMMI YILIN İLK İKİ AYINDA ERİDİ”

“En düşük memur emeklisi aylığı asgari ücretin altında kaldı. Memur, yoksulluk sınırının altında maaş alıyor. 7. Dönem Toplu Sözleşme gereğince 2025 yılının Ocak ayında memur ve memur emeklilerine %6 maaş zammı yapıldı. %5.54 de 6 aylık enflasyon farkı verilerek %11.54 zam yapılmış oldu. Memur ve memur emeklilerine maaş zammı konusunda yapılan adaletsizlik buradan da açıkça görülmektedir. Bakınız; Ocak ayında enflasyon %5.03, Şubat ayında %2.27. daha yılın ilk iki ayında verilen zam eridi. Burada bir hakkaniyetten söz edilebilir mi? Dolayısıyla bu Ramazan da Bayram ikramiyesine yüzde yüz zam yapılarak memura da verilmeli, ayrıca seyyanen zam ve refah payı verilerek memur ve memur emeklilerine yapılan haksızlık giderilmelidir.

Bizim konumuz geçimdir; hayat pahalılığı ve ekonomidir. Temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlanan memurun ve emeklinin geçim sıkıntısıdır. Daha Ocak ayında cebimizden %5.3 uçup gitti. Her geçen gün yoksullaşmamıza karşıyız. Dar ve sabit gelirli memur ve emekli yardıma ve himayeye muhtaç hale gelmiştir. Kamu çalışanları yoksullaşıyor, emekliler yoksullaşıyor; toplumun yarısından fazlası yoksullaşırken ve başkalarına muhtaç hale gelirken, sefalet içerisinde yaşamaya çalışırken, insan onuruna yakışır bir ücretle çalıştırılması, temel ihtiyaçlarını teminde güçlük çekmemesi için gerekli önlemleri almak devletin görevidir.”

