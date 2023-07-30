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Hizmet-İş Sendikası yönetim, temsilci ve işyeri komite üyelerinin katıldığı toplantıda konuşan Şube Başkanı Mustafa Köroğlu, Kamu Çerçeve Protokolü’nün Çorum’da tüm belediyelerde uygulanması gerektiğini belirtirken, Çorum Belediyesi’nde kadrolu işçilerin maaşına seyyanen 8.138 lira zam yapılması talebinde bulundu.

Çorum’da bazı ilçe belediyelerinde şirket çalışanlarının asgari ücrete çalıştığını kaydeden Köroğlu, “Sayın Cumhurbaşkanımız kamuda çalışan işçilerin maaşını 26 bin liraya yükseltti. Biz de insanca yaşamak istiyoruz. Biz de refah payının bu düzeye yükselmesi için çabalıyoruz. O yüzden Kamu Çerçeve Protokolü’nün uygulanmasını istiyoruz. Memurlar o parayı beğenmiyor ama biz dört takla atıyoruz. O para bize verilse çiftetelli oynayacağız” dedi.

Konuşmasının devamında Çorum Belediyesi’ndeki kadrolu çalışanların maaşlarına seyyanen 8.138 lira verilmesini talep ettiklerini belirten Köroğlu;

“Çorum Belediyesi olarak kötü durumda değiliz. Toplu sözleşmemizi güzel bir şekilde yaptık. Bugün memura ne zam gelse belediye çalışanları da onu alıyor. Önümüzdeki maaşla birlikte seyyanen 8.138 lirayı da alacaksınız. Belediye başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Belediye başkanımızdan bir talebimiz daha var. O da şirkette çalışan arkadaşlarımızın maaşları belli bir düzeye geldi ama eski kadrolu arkadaşlarımızın maaşları 16 binde kaldı. Bu etik değil. Kadrolu arkadaşlarımıza da seyyanen 8.138 lira verilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.