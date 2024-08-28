Çorum’un ünlü tandır kebapçısı Kadir Hafızoğlu’nun cenazesi bugün ikindi namazından sonra defnedilecek.
Beyin tümörü nedeniyle geçirdiği ameliyattan sonra yoğun bakımdan çıkamayan ve 25 gün süreyle Ankara GATA’da yoğun bakımda kalan Kadir Hafızoğlu, dün akşam 63 yaşında hayata veda etmişti.
Kebapçı Kadir Usta’nın cenazesi bugün sabaha karşı Çorum’a getirilerek Belediye Mezarlıklar Müdürlüğü’nün gasilhanesine konuldu. Cenaze, Akşemseddin Camii’nde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazından sonra Ulumezar’da toprağa verilecek.
ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.
Editör: Haber Merkezi