Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarından Murat Alay ile AK Parti Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi Selda Alay Demirbağ ile Alper Alay ve Sevda Alay Çevreci’nin babası olan İsmail Alay, bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi görüyordu.

Alay’ın cenazesi Akşemseddin Camii’nde öğle namazına müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Çiftlik Mezarlığı’nda toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

Editör: Haber Merkezi