Kadir Boztepe için önce Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Çorum Şubesi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene; CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanı Av. Utku Ulaş Taşar, Çorum Belediye Başkan Adayı Mimar H. Levent Çöphüseyinoğlu, CHP eski Milletvekili Feridun Ayvazoğlu, ÇESOB Başkanı Recep Gür, Çorum Ticaret Borsası Meclis Başkanı Yılmaz Kaya, CHP İl Genel ve Belediye Meclis üyesi adayları ve Boztepe ailesinin yakın akraba ve dostları katıldı.



Merhumun cenazesi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı’nda helallik alındıktan sonra merkeze bağlı Sarimbey Köyü’nde sevenleri tarafından toprağa verildi.

ÇORUM HABER merhuma Allah’tan rahmet, ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.