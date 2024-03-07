Çorum Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü Puduhepa Kadın Kültür Günleri adı altında çeşitli etkinliklerle kutluyor.

Bu kapsamda Çorum Belediyesi Kadın Kültür ve Sanat Merkezleri kursiyerlerinin eserlerinin yer aldığı karma resim sergisi sanatseverlerle buluştu.

Çorum Belediyesi Sanat Galerisi'nde düzenlenen sergiye Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve eşi Feyza Aşgın, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Sadık Efe, resim kursiyerleri kadınlar ve sanatseverler katıldı.

Serginin açılışında konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, tüm kadınların 8 Mart Kadınlar Günü’nü kutlayarak, “Güçlü kadın mutlu aile, mutlu ailen güçlü millet, güçlü millet mutlu devlet demek. Kadın her zaman hayatın merkezinde bugününüzü yürekten kutluyorum.” dedi. Aşgın, zaman zaman kentteki 8 kadın kültür merkezini ziyaret ettiğinde kadınların yaptığı muazzam eserlerle karşılaştığını söyledi.

Kadın kültür merkezlerinde farklı alanlarda kurslar açmaya devam edeceklerini aktaran Aşgın, “Şehrimizin hanımefendilerine hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu yıl Kadınlar Günü’nü daha geniş kapsamlı etkinliklerle kutlamak istedik. Kadınlara sadece bir karanfil dağıtarak bu yılı geçiştirmeyelim dedik. Kadınlarımıza hak ettiği ölçüde güzel bir etkinlik serisiyle bu 8 Mart’ı kutlayalım istedik” diye konuştu.

Çorumlu kadınlar için yarının çok özel bir gün olduğunu dile getiren Aşgın, yıllardır kadınların kendisinden, yaptıkları el ürünlerini satabilecekleri bir çarşı istediğini ve bu çarşının yarın açılacağı müjdesini verdi. Aşgın, serginin açılmasında emeği geçenlere teşekkür ederek kadınlarla birlikte serginin açılış kurdelesini kesti.