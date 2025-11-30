Çorum Belediyesi’nin kadınlara özel açtığı Ahşap Tasarım ve Mobilya Atölyesi, üretmek isteyen kadınların yeteneklerini sergilediği bir merkez haline geldi. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) işbirliğiyle yürütülen “İşim Gücüm Üretim” projesi kapsamında atölyede kurslar tüm hızıyla devam ediyor.

2023 yılında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile imzalanan protokol kapsamında hayata geçirilen atölyede, kadınlar ağaç oymacılığı, oyuncak ve hediyelik eşya yapımı, ahşap doğrama, montaj ve CNC mobilya operatörlüğü gibi alanlarda eğitim alıyor.

Atölyede öğrendiklerini pratiğe döken kursiyerler, kendi tasarımlarını üretiyor ve siparişler alarak aile bütçelerine destek sağlıyor. Kadın kursiyerler, hayallerini ve el emeğini birleştirerek üretmeye devam ediyor.

Kursiyerler, bu fırsatı sağlayan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’a teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi