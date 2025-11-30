Ziyaretin perde arkasında siyasi hedefler olduğunu savunan Vahapoğlu, Atatürk döneminde benzer taleplere nasıl karşılık verildiğini hatırlatarak, mevcut programa yönelik “zehir zemberek” ifadelerle dolu bir uyarı yaptı.

Papa 14. Leo’nun Türkiye ziyareti dünya basınında geniş yer bulurken, Ankara ve İstanbul’un ardından İznik Gölü çevresindeki tarihi bölgelerde yaptığı ziyaret iç siyasette yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. MHP’nin 27. Dönem Bursa Milletvekili Çorumlu hemşehrimiz Mustafa Hidayet Vahapoğlu, sosyal medya hesabında yaptığı açıklamayla Papa’nın programına sert tepki gösterdi ve ziyareti “şüpheyle karşılanması gereken” bir adım olarak değerlendirdi.

Papa’nın önce Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi, ardından İstanbul temaslarını tamamlayıp İznik’e geçmesi, gün boyunca kamuoyunun yakın takibindeydi. Ziyaretin “dinler arası diyalog” başlığıyla yürütülmesine rağmen, Türkiye’de bazı kesimlerde siyasi ve tarihsel hassasiyetler yeniden gündeme geldi.

“PAPA YALNIZCA DİNİ LİDER

DEĞİL, SİYASİ GÜÇ TAŞIYOR”

Mustafa Hidayet Vahapoğlu açıklamasında Papa’nın yalnızca Katolik âleminin ruhani lideri olmadığını, aynı zamanda Vatikan Devleti’nin başı olarak güçlü bir siyasi etkiye sahip olduğunu hatırlattı. Ziyaretin “masum bir dini program” gibi görülmesinin yanlış olacağını savunan Vahapoğlu, Papa’nın uluslararası ilişkilerde kilit bir aktör olduğunu vurguladı.

Eski vekilin yorumları, Türkiye’de Vatikan ziyaretlerinin tarih boyunca taşıdığı sembolik anlamları hatırlatan bir çerçeveye sahipti. Vahapoğlu’na göre Papa’nın temaslarının arka planı, resmi programdan çok daha fazla mesaj taşıyor.

OSMANLI VE ATATÜRK DÖNEMİNE ATIF:

“BU TOPRAKLARA AYİN İZNİ VERİLMEDİ”

Mustafa Vahapoğlu’nun açıklamasının en tartışmalı kısmı, tarihten verdiği örnekler oldu. Osmanlı döneminde hiçbir Papa’nın topraklara girişine izin verilmediğini söyleyen eski vekil, Cumhuriyetin ilk yıllarında Atatürk döneminde yaşanan bir olayı da hatırlattı.

1925 yılında Ortodoksların İznik Konsülü’nün 1600. yılı nedeniyle planladıkları toplu ayinin yapılmasına izin verilmediğini belirten Vahapoğlu, “Bu kararlı tutum, Osmanlı’da yaşanan olayların kazandırdığı tecrübeye dayanıyordu” dedi.

Bu ifadeler, Papa’nın İznik’e yaptığı ziyaretin tarihsel bir sembolik eşiği yeniden gündeme taşıdığı yorumlarına neden oldu.

KONSÜL VURGUSU: “ZİYARET BAŞKA

AMAÇLAR DA TAŞIYOR OLABİLİR”

Mustafa Hidayet Vahapoğlu, Papa’nın geliş gerekçesi olarak öne sürülen İznik Konsülü’nün 1700. yılına atıf yaparak, ziyaretin başka niyetler içerip içermediğinin kamuoyunda sorgulanmasının doğal olduğunu ifade etti. Özellikle Papa’nın İznik ve Fener Rum Patrikhanesi ile ilişkili temaslarının dikkatle izlenmesi gerektiğini söyledi.

Eski milletvekiline göre programda yer alan bazı unsurlar şüpheleri artırıyor: İznik’te dua edilmesi, Fener Rum Ortodoks Kilisesi’ne verilen görünür destek, Ermeni Patrikhanesi ve Süryani cemaatine yapılan ziyaretler ve Papa ile Bartholomeos’un ortak bildiri yayımlama planı bunların başında geliyor.

“FENER’E VERİLEN STATÜ

DESTEĞİ SORUN YARATIR”

Vahapoğlu özellikle Papa ve Ortodoks dünyası arasındaki yakınlaşmanın Türkiye’deki dengeleri etkileyebileceğini öne sürdü. 1054 yılındaki “büyük bölünme” olarak bilinen Katolik-Ortodoks ayrılığına atıf yapan eski vekil, Papa’nın Fener Rum Patrikhanesi ile ortak dua etmesini ve İstanbul’daki büyük yortuya katılmasını “siyasi sonuçları olabilecek adımlar” olarak değerlendirdi.

Ayrıca Papa’nın planlanan büyük ayini İznik yerine İstanbul’da Volkswagen Arena’da halka açık bir törene dönüştürme niyetinin de “mesaj yüklü” olduğunu savundu.

Mustafa Hidayet Vahapoğlu’nun açıklamaları, hem milliyetçi çevrelerde hem de siyasi yorumcularda geniş karşılık buldu. Papa’nın temaslarının sembolik, diplomatik ve dini boyutlarının iç içe geçtiği bu ziyaretin önümüzdeki günlerde de tartışılacağı anlaşılıyor.

Muhabir: Haber Merkezi