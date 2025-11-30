Cumhuriyet Halk Partisi’nin 39. Olağan Kurultayı için Ankara’da bulunan Çorum merkez ve ilçe heyetleri CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kabul edildi.

CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, partisinin 39. Olağan Kurultayı için Ankara’da bulunan heyetleri TBMM’de misafir etti. Tahtasız, ziyaret nedeniyle heyete teşekkür ederek, birlik ve dayanışma mesajı verdi.

Ziyarete, Mecitözü Belediye Başkanı Veli Aylar, Oğuzlar Belediye Başkanı Mustafa Cebeci, Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, Aşdağul Belediye Başkanı Şenol Öncül, Alaca İlçe Başkanı Adem Şahin, Oğuzlar İlçe Başkanı Talip Karadeniz, Osmancık İlçe Başkanı Mahmut Özhan Arslan, Kargı İlçe Başkanı Hakan Çelik, Mecitözü İlçe Başkanı Ahmet Bilgin, Ortaköy İlçe Başkanı Çelebi Ardıç, İskilip İlçe Başkanı Yusuf Var, Uğurludağ İlçe Başkanı Özgür Akşun, Bayat İlçe Başkanı Ali Ünlü ve Boğazkale İlçe Başkanı Fevzi Helik katıldı.

CHP Çorum Milletvekili Tahtasız, nazik ziyaretleri için heyete teşekkür ederek, Çorum teşkilatlarının kurultay sürecine verdiği katkının önemli olduğunu ifade etti.

