Ziyarette, Çorum’un eğitim altyapısını güçlendirmeye yönelik önemli adımların kısa süre içinde hayata geçirileceği vurgulandı. Daha önce yatırım müjdesi verilen Slimkent İlkokulu için ihale tarihi 18 Aralık olarak belirlenirken, Çorum merkezde yıkılıp yeniden yapılacak olan Cumhuriyet YİBOnun ihalesinin ise 22 Aralıkta gerçekleştirileceği açıklandı.

Ahlatcı, diğer eğitim yatırımlarının da kısa sürede ihale sürecine alınacağını belirterek, “Çorum’un eğitim altyapısını güçlendirmeye kararlıyız. Tüm projelerimiz planlanan takvim içinde hayata geçirilecek. Çorum’umuza hayırlı olsun.” ifadelerini kullandı.

AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı ayrıca 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar başta olmak üzere tüm eğitimcilerin gününü kutladı.

Muhabir: Haber Merkezi