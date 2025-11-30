Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Çorum Milletvekili Av. Yusuf Ahlatcı, geçtiğimiz günlerde vefat eden Behice Özüyağlı’nın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Behice Özüyağlı için AK Parti Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı, aileye başsağlığı ziyaretinde bulundu. Merhume Behice Özüyağlı; Belediye Meclis Üyesi Kenan Özüyağlı ile Yusuf, Faysal Özüyağlı ve Güzide Kürkcü’nün annesi, AK Parti Çorum İl Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı’nın ise babaannesiydi.

Milletvekili Yusuf Ahlatcı, aile bireylerine başsağlığı dileyerek acılarını paylaştı.

Yusuf Ahlatcı, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: “Merhume Behice teyzemize ve ebediyete intikal etmiş tüm dostlarımıza Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet, ruhları huzur dolu olsun.”

Aile fertleri, ziyaret ve desteklerinden dolayı Çorum Milletvekili Yusuf Ahlatcı’ya teşekkür etti.

Muhabir: Haber Merkezi